Alessandro Borghi è uno degli attori più amati in Italia, dopo aver vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista per il film Sulla mia pelle, non si è più fermato.

In quell’occasione, Alessandro Borghi, vestiva i panni di Stefano Cucchi e la sua interpretazione è stata a dir poco perfetta. In molti lo ricordano anche per essere stato co-protagonista in Suburra, serie tv incentrata sulla mafia a Roma.

Ora, l’attore ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera ed ecco cosa è emerso della sua vita, in particolare negli anni dell’adolescenza in cui ha vissuto il bullismo all’ordine del giorno:

Dove sono cresciuto io, era la normalità: arrivavi e dovevi crearti il tuo spazio. Se cercavi di essere amico di chi prendeva 10, i ripetenti ti gonfiavano di botte e, se eri amico dei ripetenti, quelli col 10 non ti parlavano più. Per cavartela, l’unica era essere te stesso. Fino a 16 anni, ho solo preso botte. Tuttora, se vedo uno che tratta male un altro, provo qualcosa di brutto.



Anche lui ha subito dei traumi e si stava facendo trascinare: “ero diventato manesco. Aver cominciato pugilato mi ha salvato perché mi faceva sentire in grado di difendermi. Poi cresci e capisci che invece del pugilato è meglio che cominci a leggere due libri, almeno ti difendi con le parole”.

Inoltre, ha confessato un suo segreto molto intimo, è affatto da un disturbo: