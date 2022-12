Una notizia molto lieta per tutti i fan dell’attore romano Alessandro Borghi. Due giorni fa l’interprete ha partecipato alla presentazione del suo nuovo film, in uscita nei cinema da domani. Insieme a lui l’ormai inseparabile Irene Forti, la modella con cui è fidanzato dal 2019, che ha messo in mostra un bel pancino ormai cresciuto.

Da domani, giovedì 22 dicembre, in tutte le sale cinematografiche italiane sarà possibile vedere il film Le Otto Montagne, nuova opera drammatica del regista Felix Van Groeningen, nel quale compariranno anche due degli attori italiani più apprezzati degli ultimi anni, Luca Marinelli ed Alessandro Borghi.

Quest’ultimo recentemente aveva presentato anche un altro film da lui interpretato, The Hanging Sun, del regista Francesco Carrozzini, attualmente disponibile su Sky Cinema.

Tornando all’evento di ieri, è stato davvero impossibile non notare la bellezza dell’attore romano e della sua splendida compagna, la modella Irene Forti.

I due vivono la loro storia da più di due anni. Sebbene non amino particolarmente mostrarsi pubblicamente insieme o comparire sui social con i momenti della loro vita privata, spesso i paparazzi li hanno immortalati insieme. Come nel 2019, quando il settimanale Chi pubblicò le loro prime foto insieme.

Irene Forti incinta di Alessandro Borghi

Oltre alla bellezza di entrambi, ieri i fotografi non hanno potuto fare a meno di immortalare un dettaglio, che tanto dettaglio poi non è, che rappresenta una grossissima novità che ben presto arriverà nella vita di Alessandro Borghi e della sua compagna di vita.

Alessandro indossava un completo molto elegante, scuro con una trama a quadri rossi, e un dolcevita nero. Irene Forti, invece, ha calpestato il red carpet con indosso un lungo, elegantissimo e aderente vestito nero.

Il vestito ha messo in mostra tutte le forme della bellissima modella, di cui una più accentuata delle altre. Il pancino ormai evidente ha infatti tolto ogni dubbio sul fatto che la stessa Irene sia in dolce attesa per la sua prima volta.

Al momento non si hanno notizie riguardo al sesso del bebè che tra qualche mese verrà al mondo, né sul nome che avrà o appunto sulla presunta data di nascita. Ciò che è certo è che tra poco Alessandro diventerà papà per la prima volta in vita sua.