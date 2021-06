Sono molto interessanti le rubriche gestite da famosi giornalisti su alcuni dei più importanti settimanali di gossip. Come ad esempio quelle gestite da Maurizio Costanzo o Alessandro Cecchi Paone all’interno dei settimanali Nuovo e Nuovo TV diretti da Riccardo Signoretti. Rubriche dove i due personaggi rispondono alle domande che ogni settimana arrivano in redazione da parte dei numerosi lettori.

Curiosità, pareri su personaggi e programmi televisivi. E proprio nella rubrica di Alessandro Cecchi Paone è arrivato un commento molto negativo da parte di un lettore su Alba Parietti a cui Cecchi Paone ha risposto senza mezzi termini esprimendo la propria idea.

Il lettore ha scritto questo: “Caro Alessandro, pare che Alba Parietti sia in lizza per fare Tale e Quale Show. Perché ci propinano sempre le stesse facce? Quando l’ho vista riapparire nei programmi della d’Urso ho smesso di guardarli”.

Alessandro di fronte ad un commento così duro ha risposto immediatamente difendendo l’amica Alba: “Contro la sua antipatia esagerata per Alba, cui io voglio bene, non posso far nulla. Alba Parietti merita spazio” – ha scritto.

Infatti numerosi indiscrezioni vogliono Alba Parietti come possibile nuova concorrente di Tale e Quale Show in partenza a settembre su Rai Uno. Ancora nessuna conferma ma le voci vanno tutte verso la stessa direzione. Alba Parietti a Tale e Quale Show che potrebbe condividere l’esperienza con altri nomi che ha commentato su Canale 5 come opinionista, perché nel cast dovrebbero esserci anche Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Per quanto riguarda la giuria, invece, non si sa ancora nulla. L’anno scorso c’erano Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme a dare i voti: saranno confermati?

Intanto in attesa dell’inizio del programma tra Alba e Selvaggia Lucarelli sono volate parole grosse in tribunale dopo che entrambe si sono querelate per dei post pubblicati sui social network all’epoca in cui entrambe si avevano preso parte al programma Ballando con le stelle, nel 2017.