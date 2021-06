Il duo si sta riposando in vacanza ad Ischia e qui la Salemi ha fatto una piccola gaffe

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno godendo le vacanze ad Ischia dopo mesi abbastanza impegnativi. I due fidanzatini tra colazioni a picco sul mare e pranzi gustosi stanno documentando il tutto sui propri profili social. E proprio in una storia di queste Giulia Salemi si è lasciata andare ad una confessione sul futuro del proprio compagno. Poi accortesi della gaffe, è stata costretta ad eliminare la storia e a pubblicarne un’altra in cui ha detto: “Mai che tengo le mani in tasca, sono la regina dello spoiler check”.

Fonte: Instagram

Nel video si vedeva l’influencer che riprendeva sequenze del video della nuova canzone di Pierpaolo Pretelli di cui sappiamo anche il titolo: “L’estate più calda” e che dovrebbe uscire a partire dal 18 Giugno. Ma non è tutto perché i prossimi mesi si prevedono davvero molto impegnativi per Pierpaolo da un punto di vista professionale. Indiscrezioni infatti lo vedono come uno dei partecipanti alla nuova edizione di Tale e Quale show

E intanto si gode la sua storia d’amore, nata nella casa del Grande Fratello Vip e molto apprezzata dai fan. Subito dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia la coppia è volata in Repubblica Dominicana appena ha potuto in attesa di un estate piena di progetti.

Fonte: Google

Pierpaolo Pretelli assicura: “Questa estate uscirà un’altra canzone che speriamo ci dia grandi soddisfazioni. Altri progetti? Io spero che non vi libererete mai di me”. Una notizia che fa certamente felici i “Prelemi”, i cosiddetti fan della coppia nata nel corso del reality show.

Fonte: Mediaset

Il brano è stato scritto in collaborazione con il rapper Shade. “La passione per le sonorità latine ha ispirato questo primo singolo, che ho scritto insieme a Shade, un amico che stimo. Questa canzone vorrei che ci riportasse a fare quelle cose più semplici, che fino a poco fa erano la normalità: alzare il volume, farci ballare e divertire. Vicini” – ha raccontato di recente in un’intervista.