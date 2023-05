Alessandro Cecchi Paone bacia Simone Antolini: sul web è polemica

Nonostante siano approdati da qualche settimana in Honduras, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono già diventati due dei protagonisti più amati e chiacchierati della nuova edizione de L’Isola Dei Famosi. Di recente, la coppia è finita nel mirino delle polemiche per via dell’appassionante bacio di cui si sono resi protagonisti. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

A L’Isola Dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono lasciati andare completamente alla passione. Dopo l’esito del televoto, la coppia si è scambiata un appassionante bacio in diretta. Tuttavia, sembra che tale gesto non sia stato apprezzato dalla maggior parte dei telespettatori.

Infatti, sul web sono nate numerose polemiche. Tra i personaggi televisivi che non hanno potuto fare a meno di dire la propria opinione c’è stato Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip ha scritto sul suo profilo Twitter:

I baci così a limone sia gay, etero, che lesbo, dati in maniera plateale non sono di buon gusto! Comunque viva L’amore libero.

Successivamente, lo stesso pensiero è stato condiviso anche da un altro ex naufrago Luca Vismara. Quest’ultimo ha considerato l’episodio “di cattivo gusto“. Queste sono state le sue parole:

A me i baci così slinguazzati che siano etero, gay, lesbo o di sto cavolo, mi suscitano disagio. Li trovo di cattivo gusto.

Simone Antolini sulla storia d’amore con Alessandro Cecchi Paone

In occasione di un’intervista, Simone Antolini si era reso protagonista di dichiarazioni inedite in merito alla sua storia d’amore con Alessandro Cecchi Paone: