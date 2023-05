Simone Antolini ha una figlia di nome Melissa

Simone Antolini è uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi insieme al compagno Alessandro Cecchi Paone. Nel corso della prima puntata dopo aver vinto la prova leader aveva dedicato la vittoria ad una bambina Melissa.

“Voglio dedicare il trionfo a questa piccina. Chi è? Lei è una bambina, io le voglio molto bene e lei vuole molto bene a me e quindi dedico tutto questi a lei, la penso tanto” – le sue parole.

Fonte: web

Tutti si sono quindi chiesti chi fosse questa bambina visto che il naufrago non aveva dato molte spiegazioni. Il settimanale Nuovo ha chiarito la faccenda.

“Quello lanciato dal settimanale Nuovo è vero ed è assolutamente incredibile dato che non si aveva il benché minimo sospetto: Simone Antolini è padre! Ebbene sì il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone ha già avuto modo di godere delle gioie della paternità con una donna con cui ha avuto una relazione circa quattro anni fa. E come si chiama questa bambina? A quanto pare il suo nome è Melissa. Ecco spiegato perché Simone, quando ha vinto la prova leader all’Isola dei Famosi, ha dedicato la sua vittoria a una bambina” – ha scritto il portale Televisionando.

Anche in puntata Ilary Blasi ha voluto chiedere a Simone chi fosse questa bambina che ha nominato e il giovane è rimasto però vago.

“Questa bambina è parte di me, parte integrante della mia vita. Lei è una forma della mia stessa persona. Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato a capire le cose essenziali per me e la bimba gioca un ruolo importantissimo insieme ad Alessandro. Vorrei tanto sentirla e lo chiedo allo spirito dell’isola. La voce un bel messaggino. Mi manca terribilmente e la amo. Quando ci rivedremo staremo sempre insieme. Chi è? Ancora non sono pronto a rivelarlo. Però prometto che presto parlerò di lei e racconterò tutto” – ha detto.

Insomma il diretto interessato non ha voluto ancora chiarire meglio chi è Melissa ma le indiscrezioni parlano chiaro.