Alessandro Cecchi Paone dimagrito: ecco quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi

Alessandro Cecchi Paone è tornato in Italia dopo la fine della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Il giornalista scientifico ha deciso di ritirarsi dopo l’addio del compagno Simone Antolini che ha dovuto abbandonare a causa di problemi di salute.

“Io ero in pienissima forma, ma lui ha avuto i suoi problemi e io non lo avrei mai abbandonato per nessun motivo al mondo” – ha detto in puntata.

I due tornati in Italia sono stati ospite a Mattino 5 dove hanno raccontato la loro avventura. Alessandro è apparso visibilmente dimagrito ed infatti ha perso ben 12 chili. “L’Isola in questo è utilissima” – ha commentato scherzando.

L’attenzione poi si è subito spostata su Simone e sulle sue condizioni di salute: “Quasi del tutto dimesso, è stato curato molto bene e si sta riprendendo” – ha detto.

E sulla situazione famigliare del compagno che ieri ha comunicato che Melissa è sua figlia: “Io sono il suo zio adottivo. Un’Isola piena d’amore” – ha detto il giornalista che così ha ripreso l’argomento discusso nella diretta di ieri.

“Questo ragazzo, a soli 22 anni, sa essere padre e madre di questa bambina in un modo meravigliosamente dolce e attento 24 ore su 24” – aveva detto Alessandro riferendosi al giovane papà.

L’intenzione è di adottare la piccola. “Abbiamo fatto vacanze insieme per settimane, mesi. Ho visto il suo operato e il mio amore è diventato definitivo, perché poi il suo accudimento per lei è diventato accudimento per me. Melissa mi chiama zio Alessandro. Vladimir sa che noi siamo andati all’Isola anche per dire: ‘Riconoscete il diritto alle coppie gay di sposarsi come tutti gli altri e di adottare i bambini, perché io voglio adottare Melissa e in Italia non posso!'” – le parole di Alessandro.