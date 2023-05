Isola dei Famosi, Simone Antolini confessa: “Melissa è mia figlia”

L'ex naufrago ha raccontato tutto in diretta: ecco le sue parole

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone sono stati senza ombra di dubbio i protagonisti indiscussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La scorsa settimana la coppia ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco e nella puntata del reality andata in onda lunedì 17 maggio il compagno di Alessandro Cecchi Paone si è reso protagonista di una clamorosa rivelazione.

Simone Antolini ha confessato in diretta tv di essere il padre di Melissa. L’ex naufrago, durante la sua permanenza in Honduras, ha più volte parlato di una persona che occupa un posto speciale nella sua vita. In seguito ai numerosi rumors riguardo la presunta paternità di Simone, ieri sera è arrivata la conferma: Simone Antolini è il padre di Melissa.

In seguito alla domande della padrona di casa Ilary Blasi su chi fosse realmente Melissa, il compagno di Alessandro Cecchi Paone ha risposto con queste parole:

Vado dritto alla risposta, apprezzo moltissimo il tuo rispetto e Melissa è ufficialmente posso dirlo, mia figlia.compirà cinque anni il 2 agosto, è nata dalla relazione trascorsa con la mia ragazza. Io avevo 17 anni, lei avendo qualche mese più di me era già maggiorenne.

E, continuando, Simone Antolini ha poi proseguito:

Io avevo 17 anni, lei avendo qualche mese più di me era già maggiorenne. Noi siamo cresciuti insieme, come fratello e sorella, ma soprattutto c’è una grande complicità di padre e figlia. L’isola mi ha insegnato a maturare nonché ad apprezzare le piccole cose, che negli ultimi anni non era così scontato.

In seguito alle parole di Simone Antolini, è intervenuto Alessandro Cecchi Paone che ha colto l’occasione per lanciare un appello affinché tutte le coppie omosessuali possano ricorrere all’adozione, avendo dunque l’opportunità di adottare bambini.