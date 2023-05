Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono reduci dall’esperienza all’Isola dei Famosi purtroppo terminata anzitempo a causa dei problemi fisici di quest’ultimo che ha spinto poi anche il giornalista a tornare a casa perché non intenzionato a proseguire l’avventura in solitaria.

Seppur breve nel corso della loro permanenza sono riusciti a mostrare il loro affetto e soprattutto il pubblico ha potuto conoscere meglio Simone. Come ad esempio il fatto che abbia una figlia di nome Melissa.

Ieri i due sono stati ospiti a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso ed hanno confessato che il loro obiettivo è ufficializzare ancora di più il loro legame sposandosi per poi chiedere di adottare la piccola Melissa, sempre se la madre è d’accordo.

“La piccola mi chiama zio Alessandro. Oggi abbiamo dischiarato a NuovoTv che ci sposeremo presto, purtroppo dobbiamo farlo all’estero, perché se ci sposiamo all’estero io avrò il diritto di adottarla, se il papà e la mamma sono o saranno d’accordo. Uno dei motivi per cui siamo andati insieme (all’Isola dei Famosi ndr.) è per accendere una luce su un problema che hanno tante coppie non famose. Non è che essendo famosi io e Simone troveremo una soluzione, d’accordo tutti, ma gli altri non ne parla più nessuno” – ha detto Alessandro.

Barbara ha chiesto anche le tempistiche, ovvero quando ha scoperto che Simone aveva una figlia. Alessandro ha risposto di averlo saputo praticamente subito ma che ha accolto la notizia con amore.

“Subito, perché… quando sono uscite le famose foto su Chi, in settembre, era in vacanza con la bambina da me, da un mese, fin dal primo momento perché lui sa che le persone grandi potrebbero scappare a gambe levate, sia donne che uomini. Io invece l’ho accolta con amore, perché è una bambina di 4 anni, abituata ad una situazione difficile, quindi più adulta della sua età, sa essere bambina, ma anche una piccola donna” – ha detto.