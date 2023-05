Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone rivela un retroscena inedito sul reality: le sue parole

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono stati senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo la decisione di lasciare definitivamente l’Honduras, il divulgatore scientifico è tornato in Italia con il suo compagno e, intervistato da Fanpage’, ha tuonato contro il reality condotto da Ilary Blasi. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Alessandro Cecchi Paone contro l’Isola dei Famosi. In questi giorni l’ex naufrago ha rilasciato un’intervista a ‘Fanpage’ dove ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle incomprensioni nate tra la coppia e gli autori del reality.

Riguardo la possibilità di essere separato dal compagno Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone ha dichiarato:

Lì c’è stato un equivoco che successivamente è stato completamente chiarito. C’erano accordi contrattuali che prevedevano la possibilità che ci dividessero, come prevedevano decine di altre possibilità. Ma era stata Mediaset a cercarci a ottobre dicendoci di voler dare un grande segnale in termini di abbandono del trash, di inserimento di aspetti moderni ed edificanti e, quindi, di volerci all’Isola come coppia. Non sarei mai tornato per la terza volta all’Isola da solo perché l’avevo già fatta.

E, continuando, il divulgatore scientifico ha poi aggiunto:

Di fronte alla loro richiesta insistente di averci come coppia, io avevo chiarito che lo avremmo fatto per rappresentare la normalità delle coppie gay. La scelta di separarsi, legittima ma contraddittoria rispetto alla linea editoriale, è arrivata in un momento terribile. Ci è stata comunicata mentre stavo accanto a Simone in terapia semi intensiva. Era collassato, aveva gravi sintomi di pressione bassa, disidratazione, esaurimento muscolare, stato saporoso, crisi notturne di bradicardia.

Nonostante le incomprensioni, però, l’ex naufrago ha voluto ringraziare gli autori per il modo in cui si sono presi cura del suo compagno in un momento in cui non stava bene. Queste sono state le sue parole: