Alessandro Cecchi Paone ha violato il regolamento: ecco cosa ha fatto

Ieri nuova puntata dell’Isola dei Famosi. In apertura Alvin ha comunicato che Simone Antolini ha avuto un piccolo malore ed è stato portato in ospedale per un controllo.

“Simone Antolini al momento non c’è, ha avuto un piccolo malore. Non posso darti dettagli sul bollettino medico, ma le sue condizioni sono sotto controllo e Simone è tutt’ora in gioco, tornerà la prossima puntata” – ha detto Alvin.

Fonte: Mediaset

Al capezzale di Simone si è recato anche il compagno Alessandro Cecchi Paone che in diretta ha svelato di aver violato il regolamento. In occasione delle nomination, lontano da occhi indiscreti, Alessandro ha svelato ad Ilary di aver mangiato.

“Io devo fare un’ammissione per l’amore che porto a te, al programma e all’azienda. Stanotte ho mangiato. Alle 4, mentre ero al capezzale di Simone, è venuta impietosita un’infermiera e mi ha portato una ciambella e del caffè zuccherato. So che non si deve fare e me ne scuso, se dovessi rientrare con Simone io per un giorno non mangio nulla e devolverò tutto quello che spetta a me alla mia nuova tribù” – ha detto.

Ilary ha accettato le scuse e tutto si è concluso con un nulla di fatto anche se il regolamento vieta esplicitamente di mangiare al di fuori dell’isola. In passato altri personaggi sono stati squalificati per questo. Pensiamo a Den Harrow beccato a mangiare cibo destinato alla produzione o a Eleonora Brigliadori sgamata a cibarsi con dei semi che si era nascosta nel proprio cuscino.

Cecchi Paone che si è arrabbiato quando Ilary ha annunciato lo scioglimento delle coppie.

“Assolutamente no! Noi giochiamo solo in coppia, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo. O coppia o niente, lo abbiamo detto ai quattro venti” – il suo sfogo.