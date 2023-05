Francesco Totti, la sorella di Ilary Blasi manda all’ex calciatore un decreto ingiuntivo: cosa sta succedendo

Continua la faida tra Francesco Totti e la famiglia di Ilary Blasi. Nel corso delle ultime ore il giornale ‘Corriere della Sera’ ha rivelato che Francesco Totti sia riuscito ad avere la meglio su una battaglia giudiziaria che da un po’ di tempo a questa parte porta avanti contro l’ex moglie e la sua famiglia.

Stando a quanto rivelato dal noto quotidiano, l’ex capitano giallo-rosso è riuscito ad ottenere di nuovo il centro sportivo della Longarina. Questo è quanto rivelato dal ‘Corriere della Sera’ in merito a questa vicenda tanto chiacchierata in queste ultime ore:

L’ordinanza sarà esecutiva il prossimo 30 giugno 2023. Tra nemmeno due mesi.

In queste ultime ore un altro rumor sta circolando su Francesco Totti e la famiglia della sua ex moglie. Dopo la notizia dello sfratto dal centro sportivo della Longarina, Silvia Blasi ha deciso di mandare un decreto ingiuntivo al suo ex cognato. I rapporti tra l’ex calciatore e la sorella della sua ex moglie sembrano essere peggiorati.

Ad oggi i diretti interessati sono rimasti in silenzio ed hanno preferito non commentare quanto emerso in questi giorni sul loro conto. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.

Inoltre il ‘Corriere della Sera’ ha dichiarato: