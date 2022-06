Alessandro Iannoni, Maria De Filippi pensa a lui: ecco cosa gli avrebbe proposto

Dopo la sua esperienza all'Isola dei Famosi per il figlio di Carmen Di Pietro potrebbe esserci una novità.

Alessandro Iannoni è il figlio di Carmen Di Pietro e recentemente lo abbiamo visto all’opera all’Isola dei Famosi. Il giovane studente universitario è rimasto in Honduras per circa 2 mesi prima di prendere una decisione molto nobile.

Alessandro ha deciso infatti di ritirarsi per tornare a casa e riprendere gli studi universitari accantonati prima dell’esperienza sull’Isola. “Ho gli esami all’università non posso rimandarli” – la giustificazione davanti ad una Ilary Blasi che ha cercato in tutti i modi di fargli cambiare idea.

Alessandro ha riscontrato grande ammirazione da parte del pubblico a casa. La sua fama si bravo ragazzo studioso è piaciuta a tutti anche alle coetanee. Il giovane deve fare i conti con una madre molto possessiva che ha messo in primo piano lo studio e poi l’amore.

Anche sull’Isola Alessandro si è avvicinato molto alla naufraga Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, e mamma Carmen ha fatto di tutto per allontanarla dal figlio.

Fonte: web

Ora secondo il settimanale Nuovo per Alessandro potrebbero aprirsi le porte di una nuova opportunità. Maria De Filippi sempre molto attenta alle dinamiche televisive, ha notato grande interesse da parte del pubblico femminile verso Alessandro e a quanto pare starebbe pensando di portarlo sul trono della prossima edizione di Uomini e Donne.

D’altronde Alessandro è single e potrebbe essere il tronista ideale per la nuova edizione del programma capace di attirare numerose corteggiatrici.

Alessandro Iannoni nuovo tronista?

Resterà da capire cosa deciderà di fare Alessandro visto anche il suo impegni universitari. Certamente una trasmissione come Uomini e Donne è meno impegnativa da affrontare rispetto all’Isola dei Famosi.

Ma soprattutto come la prenderà mamma Carmen vista la sua gelosia nei confronti del figlio? D sicuro siano ancora nel campo delle suggestioni e indiscrezioni, quindi ancora nulla è certo.

L’idea a quanto pare c’è ed è passata nella testa di Maria De Filippi, ora bisogna capire se e come metterla in pratica.