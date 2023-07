Alessandro e Ida in crisi? L’indizio social

Alessandro Vicinanza e Ida Platano sono una delle coppie più seguite e apprezzate uscite da Uomini e Donne. Da un po’ di tempo i due non appaiono più insieme sui social e ultimamente stanno trascorrendo anche e vacanze da separati.

Per questo motivo i fan della coppia si sono subito preoccupati del fatto che possa esserci una crisi tra di loro dati gli indizi.

Fonte: web

Ad alimentare ancora di più le voci ci ha pensato anche Alessandro che ha pubblicato nelle storie di Instagram una frase presa da un libro e subito molti hanno pensato fosse indirizzata proprio ad Ida.

La frase in questione è presa dal romanzo L’ordine del tempo di Carlo Rovelli e dice: “La differenza tra cose ed eventi è che le cose permangono nel tempo. Gli eventi hanno una durata limitata. Un prototipo di una cosa è un sasso: possiamo chiederci dove sarà domani. Mentre un bacio è un evento. Non ha senso chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il mondo è fatto di reti di baci, non di sassi“.

I tanti che seguono la coppia hanno pensato che Alessandro si rivolgesse ad Ida e gli hanno risposto chiedendo lumi. Lui avrebbe detto di essere un appassionato di lettura e che quella frase lo aveva colpito particolarmente tanto da volerla condividere con i suoi fan. Insomma nessun riferimento ad Ida.

A quanto pare il motivo della lontananza in questo periodo è soltanto il lavoro. I due infatti sarebbero molto impegnati professionalmente e sono stati costretti ad allontanarsi un po’. Se così fosse a breve potremmo tornare a rivederli insieme senza problemi.

In caso contrario non resta che attendere qualche comunicazione ufficiale dei due per spiegare il motivo della lontananza e se è da attribuire in effetti ad crisi sentimentali tra loro.