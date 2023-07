Alessandro Vicinanza riprende Ida con lo smartphone alla guida: sul web è polemica

Alessandro Vicinanza finisce nel mirino delle polemiche per via di un gesto intollerabile

Nel corso delle ultime ore, Alessandro Vicinanza si è reso protagonista di un clamoroso gesto mentre era alla guida insieme a Ida platano. Alla luce di quanto accaduto, l’ex cavaliere di Uomini e Donne è finito nel mirino delle polemiche sul web. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Alessandro Vicinanza e Ida Platano sono una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore, l’ex cavaliere del programma condotto da Maria De Filippi è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta, renderlo protagonista di un gossip, è stato un un suo clamoroso comportamento che i fan hanno trovato intollerabile.

Alessandro è molto attivo su Instagram tramite cui condivide la sua vita quotidiana con tutti i suoi followers. Tra le ultime storie pubblicate sul suo account social, ne è apparsa una che ritrae l’uomo alla guida in macchina insieme a Ida Platano. Tutto nella norma se solo non fosse per il fatto che, mentre guidava, l’uomo riprendeva con il telefono Ida la quale era seduta sul sedile del passeggero e dormiva.

Inutile dire che tale comportamento ha sollevato numerose polemiche in rete da parte di numerosi utenti. Qualcuno gli ha rivolto pesanti accuse mentre qualcun’altra ha voluto prendere le sue difese. Per esempio, queste sono state le parole riportate in un commento:

Tutti si distraggono almeno una volta alla guida, non siate così spietati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Vicinanza (@ale__vi83)

Alessandro Vicinanza: la storia d’amore con Ida Platano

Alessandro Vicinanza e Ida Platano si sono conosciuti al programma condotto da Maria De Filippi. Dopo la loro uscita da Uomini e Donne, sembra che la loro storia d’amore proceda a gonfie vele. Infatti, in occasione dell’estate i due si sono concessi qualche giorno di relax.