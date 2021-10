Alessandro Rossi entra nella casa del GF Vip: la reazione di Francesca Cipriani

L’indiscrezione stava avanzando da alcuni giorni e ieri in puntata si è avverata. Alessandro Rossi fidanzato di Francesca Cipriani ha fatto il suo ingresso nella casa. A quanto pare soltanto per qualche ora, non è ancora chiaro se il ragazzo sia un nuovo concorrente o meno. E da giorni che tutti si stavano immaginando la reazione di Francesca Cipriani alla notizia. Ebbene, anticipiamo soltanto che la showgirl per poco non sfondava un’altra porta come fatto i giorni scorsi.

Tutto è iniziato verso metà puntata quando Francesca ha iniziato la caccia al suo amore. Ha girato per tutta la casa urlando il suo nome ma nulla, di Alessandro nessuna traccia. Allora Signorini dallo studio l’ha invitata a correre in passerella ma questa volta Francesca non ha trovato nessuno neanche lì e ha iniziato a spazientirsi. Ma in realtà Alessandro è già nella casa ad aspettarla: “Non vedo l’ora di abbracciarla, stritolarla e baciarla” – dice al conduttore.

Allora Signorini è ritornato dalla Cipriani che intanto è stata freezzata e non può parlare ma si esprime con versi. “Ma cosa fai ancora la fuori ti sfrizzo io corri nella casa che Alessandro ti aspetta la” – ha urlato Alfonso e la Cipriani si è piombata verso la porta rossa che però non si apre.

Fonte: Mediaset

Attimi di panico. Per un momento si è temuto che Francesca potesse sfondare anche questa porta. Allora Francesca minaccia gli altri vipponi: “Se non mi aprite subito vi faccio perdere la cena. Apritemiiiii”, ma niente la porta ancora non si apre.

Poi Alfonso fa le stesse raccomandazioni ad Alessandro Rossi che lo ha rassicurato: “Mia madre insegna religione non potrei mai far nulla di scostumato” e nel frattempo gli si aggrappa alla schiena Francesca che ancora non si sa da dove sia entrata. Baci, abbracci, i due fanno molta tenerezza. “Un amore vero e sincero quello che è scoppiato tra i due ragazzi” – ha detto Signorini dallo studio.