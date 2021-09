Alessandro Rossi è il fidanzato di Francesca Cipriani. L’imprenditore romagnolo sta seguendo le vicende della sua compagna all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ieri è intervenuto alla trasmissione Trends&Celebrities, in onda su Rtl 102.5 News e condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri.

“Come vi siete conosciuti?” – gli chiedono dallo studio. “L’ho conosciuta a una cena con amici. Doveva essere un incontro lavorativo e poi da lì è nata una bellissima storia d’amore. Per lei ho anche assoldato un cantante al ristorante per farle una serenata: era Morgan. L’ho corteggiata con la semplicità, con i tortellini, i ravioli, le piadine. Siamo buone forchette. Facevo avanti e indietro io per stare con lei… è il mio angelo” – racconta il Rossi.

L’imprenditore si mostra frettoloso e vorrebbe bruciare le tappe: “Voglio costruire una famiglia con lei, sposarla. Quando si sta con una persona si sta con l’idea di un progetto che duri. A me non piacciono le storielle. Quando ci siamo fidanzati ci siamo guardati negli occhi, dicendoci di costruire qualcosa di duraturo nel tempo”.

Quanto all’esperienza nella casa del GF dice di essere abbastanza geloso: “Per fortuna io lavoro molto e guardo poco il Grande Fratello Vip. Quando qualcuno la prende in braccio mi dà fastidio, cerco di spegnere la tivù. Sono tranquillo, però un pochino di gelosia c’è. Ci siamo fatti delle promesse per tranquillizzarci tutti e due prima che entrasse nella Casa, siamo molto simili come carattere”.

In merito alla chiacchierata collaborazione con Soleil Sorge Alessandro Rossi si è difeso dicendo: “Sono notizie false. Io ho avuto un contratto via mail con lei, che come influencer mi aveva proposto uno scambio merce, chiedendomi di arredarle la casa in cambio di visibilità sui social. A me non conveniva in quel momento e ho rifiutato. Non c’è mai stato nessun incontro e tantomeno nessun flirt”.

