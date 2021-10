Il Grande Fratello VIP di quest’anno sembra essere esclusivamente gestito da Fabrizio Corona. L’ex re di paparazzi avrebbe favorito l’ingresso di Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani nella casa?

Dopo il triangolo amoroso Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Sophie Codegoni, (senza dimenticare anche Greta) l’uomo ha fatto irruzione in un’altra coppia, quella composta da Francesca Cipriani e Alessandro Rossi.

Il ragazzo è entrato dalla nella casa scatenando l’entusiasmo della showgirl. Il ragazzo potrebbe uscire durante la diretta di lunedì sera, ma ora è Alex Belli a smascherare tutto il teatrino.

Parlando con Manuel Bortuzzo, che è ormai visibilmente perplesso da questa edizione del reality show, ha confessato di sapere già da mesi dell’ingresso del giovane. Anzi, c’è di più: è proprio Corona che avrebbe presentato alla pupa il giovane romagnolo.

Alessandro non starà qua solo un giorno, me lo aveva detto Ciccio Pasticcio, perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio, lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando?

In queste ore poi sul web stanno girando diversi scatti che ritrerebbero il romagnolo in compagnia dell’ex compagno di Nina Moric. Cos’altro aspettarsi da questo GF? Ormai sembra che Corona ne sappia sempre una più del diavolo, che faccia parte di un cast anonimo del programma?

Come per gli altri episodi, probabilmente Alfonso Signorini non farà nomi durante la diretta del reality show.