Francesca Cipriani molla uno schiaffo a Giucas Casella: “Mi ha detto che peso troppo”

Non poteva di certo mancare ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip il siparietto tra Francesca Cipriani e Giucas Casella. I due sono molto amici ed ogni occasione è buona per scherzare. Dopo avergli strappato una ciocca di capelli, averlo fatto cadere due settimane fa dopo essergli caduta addosso stasera Francesca ne ha combinata un’altra delle sue.

Alfonso Signorini ha chiesto all’ex Pupa di dimostrare che l’ipnotista non ha la parrucca. Francesca ha colto la palla al balzo e si è lanciata alla volta di Giucas per tirargli i capelli. Casella, ovviamente, ha iniziato a urlare, ribadendo di essere come mamma l’ha fatto.

Francesca ha confessato che Giucas gli ha rivelato che al termine dell’avventura è sua intenzione recarsi in Slovenia per sottoporsi ad un trapianto nella zone della testa in cui ha perso i capelli. Ma non è finita qui. Al termine di questo simpatico siparietto Francesca ha gettato Giucas sul divano lanciandosi sopra. L’illusionista ha intimato di spostarsi perché il suo peso era eccessivo: “Pesi troppo, levati” – ha urlato Giucas.

Fonte: Mediaset

Non l’avesse mai detto. Sentite queste parole la Cipriani non ci ha visto più ed ha rifilato una sberla all’amico. I concorrenti sono rimasti senza parole mentre dallo studio Sonia Bruganelli ha esclamato: “Ha fatto bene, le ha detto che pesa troppo”. “Ma Francesca non è Alessandro!” – è intervenuto allora Alfonso Signorini. “Ma sei posseduta? Come fa la bambola assassina? Dai falla, adoro”. E la showgirl ha colto la palla al balzo per riproporre la scena.

Non sapeva ancora la povera Francesca che a breve nel corso della serata avrebbe rivisto il suo fidanzato Alessandro che ha fatto il suo ingresso nella casa. Non è chiaro se resterà soltanto per poche ore o se diventerà ufficialmente un nuovo concorrente di questa edizione del reality.