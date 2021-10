Alessandro Rossi fidanzato di Francesca Cipriani sarebbe un nuovo concorrente del GF Vip

La notizia circola da alcuni giorni e riguarda i nuovi ingressi che ci saranno nella casa del Grande Fratello Vip. E’ partito il totonomi e tra questi figurerebbe anche quello del fidanzato di Francesca Cipriani Alessandro Rossi. L’imprenditore romagnolo potrebbe varcare la porta rossa e dare uno scossone alle dinamiche della casa. Secondo indiscrezioni l’ingresso potrebbe arrivare già nella giornata di domani quando ci sarà la puntata.

Alessandro Rossi si è fatto già conoscere al pubblico del GF per le sorprese fatte a Francesca nelle scorse settimane. I due sono legati da un profondo amore e la showgirl quando ha saputo della sua presenza è scoppiata dall’emozione arrivando persino a sfondare una porta. Non osiamo immaginare cosa potrebbe fare la Cipriani al momento dell’ingresso in casa del fidanzato. Lui è un imprenditore romagnolo di 30 anni a capo dell’azienda EDIL GEO che si occupa tra le cose di arredare le case dei Vip.

“Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena” – disse Francesca in un’intervista al settimanale Chi prima di entrare in casa. “Ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, piadine: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra”.

Non sarà l’unico ingresso quello di Alessandro, attesa per una figura femminile

Ma quello di Alessandro non sarebbe l’unico ingresso in casa. Insieme a lui dovrebbe esserci una presenza femminile, quella di Antonella Fiordelisi, schermista e modella ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

Per lei nelle scorse settimane sono rimbalzate le voci del gossip dopo che è stata beccata in compagnia del figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric Carlos. I due sono stati visti in giro per Milano mano nella mano. Che ci sia anche nel caso del suo ingresso in casa la mano di Fabrizio Corona? Staremo a vedere.