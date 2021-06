Antonella Fiordelisi e Elisabetta Gregoraci sembrano essere ormai ai ferri corti. Le due showgirl hanno litigato dietro le quinte di una registrazione di un programma tv, ma il tutto è emerso sui canali social dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

Antonella Fiordelisi, con un post su Instagram, dopo il fattaccio aveva raccontato ai suoi follower come si sentiva. Nello stupore generale, sono però spuntati molti commenti che hanno accreditato il suo racconto fatto quasi in lacrime:

Sono delusa, amareggiata, schifata, inc**a nera, non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo. Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi. Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in TV fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?