Soleil Sorge è tra le personalità più carismatiche entrate nella casa del Grande Fratello VIP 6. La modella e influencer, nella casa, deve fare i conti con il suo ex “fidanzato”: Gianmaria Antinolfi. Tuttavia, prima di lui ce ne sono stati altri.

In una confessione molto intima con le altre inquiline, la ragazza ha ricordato il suo primo amore. Si chiamava Kevin e i due sono stati insieme un anno e mezzo quando erano ragazzi.

I due si sono poi lasciati e qualche tempo dopo, il ragazzo ha avuto un overdose rivelatasi poi fatale. Il racconto di Soleil Sorge è lungo:

Superare il lutto non è stato facile, accanto a lei i suoi familiari, soprattutto la madre:

Come sono riuscita a superare tutto? Mia madre mi ha aiutata tanto, nonostante all’epoca stesse combattendo, fortunatamente con successo, un tumore al seno. Non riuscivo a farmene una ragione, è stato un grande dolore e io ero piccola. Ero giovane ed inesperta, Kevin era stato il mio primo vero amore. Ho sofferto tanto nella mia vita e in amore sono molto sfortunata”.“Si chiamava Kevin. Lui è stato una delle persone più belle della mia vita. Lo amo e lo terrò sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me. Qui avevamo fatto il nostro primo corso da sub insieme alle Hawaii.