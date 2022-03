Al contrario di tante personalità del mondo dello spettacolo, Alessandro Tersigni ha voluto tenere nascosta la notizia per un po’, prima di uscire allo scoperto e annunciare tutto. A inizio febbraio scorso, l’attore e sua moglie Maria Stefania sono diventati genitori, ma la conferma dal neo papà è arrivata solo in questi giorni.

Qualche giorno fa si era diffusa la notizia di una presunta gravidanza in corso di Maria Stefania Di Renzo, la moglie dell’attore Alessandro Tersigni. A dirlo in diretta televisiva non erano stati i diretti interessati, bensì Vanessa Gravina, che con l’attore lavora sul set de Il Paradiso delle Signore.

Nel corso di una puntata di Italia Sì, il programma Rai condotto da Marco Liorni, l’attrice aveva fatto le sue congratulazioni al collega per il lieto evento.

E invece, quella presunta gravidanza si è già conclusa da qualche tempo. Precisamente all’inizio di febbraio scorso, quando è nata la seconda figlia di Tersigni.

L’annuncio di Alessandro Tersigni

Per dare al mondo la lieta notizia, l’ex concorrente del Grande Fratello, oggi attore amato e apprezzato, non si è affidato ai social, che al contrario utilizza quasi esclusivamente per scopi lavorativi. Ma lo ha fatto rilasciando un’intervista al settimanale Di Più.

Se ha aspettato così tanto per dare la notizia della nascita della sua secondo genita, ha spiegato l’attore, è perché ci sono state delle complicazioni sia prima che dopo il parto.

La gravidanza di Maria Stefania Di Renzo è iniziata bene, ma nelle ultime settimane sono apparsi dei problemi che hanno portato i medici ad optare per una nascita in anticipo, attraverso un cesareo d’urgenza.

Subito dopo la nascita, Alessandro, Maria Stefania e il piccolo Filippo sono risultati positivi al Covid. Rendendo così difficili anche i primi giorni di nascita della neo arrivata Zoe.