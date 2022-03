Sebbene la voce ancora non sia stata confermata dai diretti interessati, pare proprio che Alessandro Tersigni e sua moglie Maria Stefania Di Renzo si stiano preparando per accogliere in casa un secondo figlio.

Durante la puntata di ieri di Italia Sì, Vanessa Gravina, attrice italiana molto apprezzata, ha lanciato questo scoop che riguarda il suo amico e collega di set ne Il Paradiso Delle Signore.

Ci tengo a fargli questo omaggio perché a breve diventerà papà per la seconda volta è molto emozionato e si divide tra famiglia e set.

Attimi di stupore in studio, misto ovviamente a tanta felicità. Lo stesso Marco Liorni, il conduttore del programma, ha accolto la notizia con felicità ed ha speso belle parole per l’ex concorrente del Grande Fratello.

Alessandro e sua moglie Maria Stefania non amano condividere i momenti della loro vita privata sui social, quindi per il momento questo scoop lanciato in diretta ancora non trova nessun riscontro o conferma da parte dei diretti interessati.

Unico indizio, forse, un post pubblicato da Alessandro qualche giorno fa, nella cui didascalia si legge “post famiglia allargata“.

Chi è Alessandro Tersigni

Nato nel 1979 a Roma, Alessandro Tersigni ha mostrato fin da bambino una predisposizione ed un talento per il canto, entrando a far parte, dal 1989 al 1993 della Schola Puerorum Cappella Sistina diretta dal Maestro Mons. Domenico Bartolucci.

Nel 2007, mentre lavorava come Vigile del Fuoco, è stato selezionato come concorrente della settima edizione del Grande Fratello. Riesce a piazzarsi al secondo posto.

Al termine del programma, riesce a sfruttare la notorietà e il suo talento per iniziare al sua carriera di attore.

Sono diversi i film, al cinema e in televisione, in cui ha lavorato, ma il suo ambiente è decisamente quello delle fiction tv. Ha recitato, per esempio, ne I Cesaroni, ne Un Medico in Famiglia e attualmente è uno dei co protagonisti ne Il Paradiso delle Signore.

All’interno della casa del Grande Fratello ha conosciuto Melita Toniolo, con cui ha avuto una relazione di due anni, fino al 2009.

Qualche anno più tardi ha conosciuto l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, Maria Stefania Di Renzo. Il loro è un grande amore, che li ha portati a sposarsi nel 2016 e a diventare genitori per la prima volta nel 2019.