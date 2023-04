Alessandro Vicinanza finisce ospedale: ecco cosa è successo

Senza alcuna ombra di dubbio, Alessandro Vicinanza e Ida Platano, sono una delle coppie più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. Di recente, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha sollevato la preoccupazione di fan dopo aver pubblicato una foto che lo ritrae in ospedale. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore, Alessandro Vicinanza è finito nel mirino della cronaca rosa. Questa volta a rendere l’ex cavaliere di Uomini e Donne protagonista di un gossip è stata una foto pubblicata da lui stesso sul suo profilo Instagram.

Nell’immagine in questione, il fidanzato di Ida Platano appare sopra un letto in ospedale, con tanto di flebo al braccio, Alla luce di questo i suoi fan si sono preoccupati e sono andati subito nel panico. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia sul post:

Day off! Il leone è ferito ma tutto a posto.

Qualche utente ha anche chiesto sue informazioni sulle sue condizioni di salute a Ida Platano. Tuttavia, a soddisfare i più curiosi ci ha pensato lui stesso. Infatti è tornato sui social per chiarire che cosa gli è successo dopo il ricovero in ospedale. Queste sono state le sue prime parole:

Grazie a tutti che vi siete preoccupati per me, comunque mi sono ripreso. Una giornata in ospedale… Ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un po’ ballerino, ma è tutto a posto per il resto.

Dunque, nonostante Alessandro Vicinanza non sia entrato nei dettagli, sembra che il motivo del ricovero sia collegato ad un problema al cuore. In ogni modo, non si tratta di qualcosa di grave. Attualmente, la sua fidanzata Ida Platano non ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione.