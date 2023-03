Ida Platano verso la convivenza con Alessandro Vicinanza? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno rappresentato una delle coppie più amate e chiacchierate di Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, i due avrebbero deciso di vivere insieme e per questo starebbero facendo delle prove di convivenza. Scopriamo insieme come procede la loro storia d’amore.

A distanza di alcuni mesi dalla scelta di Ida Platano e Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne, sul web emergono numerose dettagli in merito alla loro vita sentimentale. Attualmente sappiamo che la coppia vive distante: lei a Brescia dove lavora come parrucchiera e lui a Napoli dove esercita la professione di titolare di un’azienda che si occupa di addobbi floreali a Salerno.

Malgrado la distanza, Alessandro e Ida trovano sempre il modo per incontrarsi e trascorrere del tempo insieme. Infatti, proprio in questi giorni sembra che l’ex dama siciliana si sia recata nella città di Napoli e anche l’ex cavaliere abbia raggiunto la fidanzata a Brescia. In ogni modo, sono in arrivo grandi novità per la coppia.

Sono stati proprio loro ad ammettere di voler iniziare una convivenza e di star facendo delle ricerche per trovare una casa a Roma. Alla luce di questo possiamo affermare che la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele a differenza di quanti molti pensavano e di quanto affermato più volte da Riccardo Guarnieri, ex della donna.

Ida Platano: la storia d’amore con Alessandro Vicinanza

La storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è nata nello studio di Maria de Filippi. Dopo continui tira e molla con Riccardo Guarnieri, l’ex dama siciliana ha deciso di mettere un punto definitivo alla relazione con quest’ultimo. Successivamente ha iniziato una nuova vita insieme ad Alessandro Vicinanza con il quale ha ritrovato finalmente la serenità.