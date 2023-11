Alessandro Vicinanza svela i motivi dell’addio con Ida Platano: ecco la verità

Nel corso delle ultime ore, Alessandro Vicinanza è finito al centro di riflettori dopo la sua rottura con Ida Platano. Alla luce delle numerose indiscrezioni che si sono diffuse in rete, per la prima volta, l’uomo ha deciso di rompere il silenzio in merito alla separazione con la nuova tronista di Uomini e Donne.

La fine di una storia d’amore è sempre un momento delicato ma Alessandro Vicinanza ha deciso di affrontare la realtà con onestà sui social. Dopo la rottura con Ida Platano, l’uomo ha deciso di rompere il silenzio smentendo voci e indiscrezioni che circolavano su presunti tradimenti che avrebbero portata alla fine della loro relazione.

L’ormai ex fidanzato di Ida Platano, che è tornata a Uomini e Donne in qualità di tronista, ha svelato i motivi che hanno portato all’addio:

La decisione l’ho presa io ma era stata lei a portarmici. Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla. Per quanto mi riguarda, non c’è alcun altro motivo. Inoltre, le avevo chiesto un chiarimento. Ci eravamo lasciati al telefono e intorno al 21 o 22 ottobre avrei voluto vederla per parlare ma non è stato possibile. È vero, la decisione l’ho presa io ma l’ho fatto perché non mi sentivo corrisposto.

Successivamente, ha diffuso la smentita sull’indiscrezioni in merito a presunti tradimenti:

Avevo di fronte una donna che si è dimostrata innamorata fino all’ultimo. Poi è chiaro che ognuno ha i suoi tempi. Per me quella con Ida è stata una storia molto importante, una delle tre più importanti della mia vita. Non rinnego niente, però se dico che non mi sento corrisposto e che per questo intendo chiudere la nostra storia, è evidente che cerco prove del contrario. Invece nessuno ha provato a farmi cambiare idea.

