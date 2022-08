Alessia Cammarota di recente ha scatenato un vero e proprio caos all’interno del proprio profilo social. La ex tronista di Uomini e Donne dopo la sua partecipazione al programma è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico che, tutt’ora la segue con grande affetto e simpatia.

Quest’ultima è stata in grado di fare breccia nel cuore di Aldo Palmieri con cui oggi ha una meravigliosa famiglia e due splendidi figli Niccolò e Leonardo. Alessia ormai da tantissimi anni condivide con i propri fan la sua quotidianità, le sue vacanze, la sua famiglia e anche i suoi lunghi sfoghi.

Proprio qualche giorno fa su Instagram si è trovata a rispondere proprio ad una serie di domande sul suo essere mamma; dopo aver risposto che è riuscita ad organizzarsi in qualche modo a chi le chiedeva dove avesse trovato del tempo per sé e per la casa quando i figli erano piccoli, le domande si sono fatte più pungenti, come spesso accade.

Alessia Cammarota sbotta sui social

Di recente uno dei follower infatti ha chiesto ad Alessia con tono quasi accusatorio: “Perché non hai una signora delle pulizie visto che puoi ampiamente permettertela?” Alessia, dopo aver risposto: “Certo che ce l’ho. La mia Annina mi aiuta tantissimo, ma non lavora solo con me quindi può venire due volte a settimana. Come sapete, però, per me la casa va pulita tutta tutti i giorni. Quindi quando non c’è lei, ci penso io” si è poi sfogata sempre su Instagram.

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha così risposto per le rime alle persone che, continuano a farle i conti in tasca giudicandola sui social. È proprio lei con molta rabbia ad affermare: “È una cosa con cui combatto quotidianamente, ci sta. Tantissime persone stanno lì a farmi i conti in tasca perché presumo lavorino con il mio commercialista, se no non me lo spiego”

“Io sono cresciuta con la mia mamma, che è una donna che si sarebbe potuta permettere non due ma ventisei donne delle pulizie ma si è sempre occupata di noi, dell’azienda, di papà. E ancora oggi si occupa di tutto da sola. Fuori è pieno di donne che sanno fare senza alcun aiuto, nonostante possano permetterselo. Il fattore economico non è determinante, si campa lo stesso anche senza” ha terminato Alessia.

Uno sfogo compreso dalla maggior parte dei suoi follower che da anni seguono la sua quotidianità e la sua vita. La ex corteggiatrice ha così sottolineato come, i tuoi haters, debbano pensare molto più a sé stessi piuttosto di guardare in che modo spende i suoi soldi.