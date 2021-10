Alessia Cammarota e Aldo Palmieri si sono conosciuti a Uomini e Donne e da allora non si sono più lasciati. I due hanno due splendidi bambini, purtroppo la ragazza ha perso il terzo a seguito di una gravidanza andata male.

Ora i follower hanno fatto alcune domande indiscrete e la donna ha sbottato sui social. In particolare se l’è presa con coloro che hanno insinuato che la donna fosse di nuovo incinta.

Al contrario, Alessia Cammarota non vuole una terza gravidanza e il vociferare l’ha destabilizzata:

Basta farmi sentire sbagliata perché non voglio un’altra gravidanza. Mi fate sentire sbagliata, mi avete fatto sentire ‘non abbastanza’ madre, non al mio posto. Non sono incinta, non lo sarò, fatemi vivere come voglio. Non si augura a una donna a cui è morto un figlio una gravidanza. Non si augura a una donna a cui è morto un figlio una gravidanza. Non sono incinta, non lo sarò, fatemi vivere come voglio.