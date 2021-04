“Basta, vi prego”, Alessia Cammarota si sfoga dopo la grave perdita con un toccante messaggio

Dopo giorni di silenzio, Alessia Cammarota ha deciso di pubblicare delle storie su Instagram, per ringraziare tutte coloro che le hanno mostrato vicinanza e comprensione, ma anche per chiedere loro di capire la sua situazione.

Aveva annunciato di essere in attesa di un altro bambino, un maschietto. Poi, ha cancellato tutti i video e i post della gravidanza e pubblicato uno straziante messaggio, in cui chiedeva di rispettare il suo dolore. Fino a poche ore fa, Alessia Cammarota non aveva mai dato conferma dell’aborto, ma adesso ha voluto sfogarsi trattenendo a stento le lacrime.

Nella mia testa questo discorso l’ho fatto tante volte, ma non filava mai nel modo giusto. Così ho deciso di farlo così come viene. Dopo un po’ di tempo di silenzio, sono qua per dirvi che sto bene. Beh, usiamo il termine bene. Un percorso lungo e particolare però è andata e si sta tornando alla normalità. So che non sono la prima ne l’ultima come mi avete scritto in tante.

Alessia ha poi ringraziato tutte coloro che le hanno scritto messaggi pieni d’amore e che le hanno raccontato vicende simili, per farla stare meglio. Ogni volta che però legge i tanti messaggi, quel dolore riaffiora.

Posso dirvi solo grazie. Perdonatemi ma per me non è il momento di parlare e chiacchierare. Non è il momento di raccontare. Spero che capirete. Vi prego basta, basta perché c’è questa piccola ferita che tenta a modo suo di rimarginarsi. Ma leggendo continuamente, si riapre ogni volta. So quanto amore c’è dietro le vostre parole, però in questo momento non è quello che mi fa stare bene.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con il suo toccante video, ha spiegato che ora, come le è stato consigliato, deve fare solo ciò che la fa stare bene. E nonostante il grande affetto delle numerose donne che hanno voluto sostenerla, parlare della grave perdita, riapre ogni volta quella ferita.