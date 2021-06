L’estate è arrivata e anche i programmi televisivi vanno in ferie. Ma per i vertici Mediaset è arrivato anche il momento di fare i conti. Tra chi resta e chi va, spunta un nome troppo importante per passare inosservato. Che ne sarà di Alessia Marcuzzi?

Sempre che il futuro della conduttrice sia profondamente in bilico, la donna è passata da condurre L’isola dei Famosi, Temptation Island e Le Iene a trovarsi, forse, senza lavoro.

Secondo fonti indiscrete serberebbe che per lei il prossimo anno non ci sarebbero programmi. Dopo aver rifiutato la guida di Scherzi a Parte, Alessia Marcuzzi potrebbe stare una stagione in panchina. La donna non voleva lavorare con Enrico Papi.

Anche lei, intervistata qualche tempo fa, aveva spiegato che il futuro a Le Iene era incerto e, con lei, anche Nicola Savino sembra non voler rinnovare. Alessia Marcuzzi spiegò:

Se il prossimo anno sarò a Le Iene? Non so ancora niente. Bisognerebbe interpellare Davide Parenti (il fondatore de “Le iene”, ndr) e chiedergli: “Ma Nicola e Alessia sono troppo vecchi o li potete richiamare?