L’anno scorso quando Stefano De Martino e Belen Rodríguez ufficialmente si dissero addio, Dagospia uscì con un’indiscrezione bomba: “Belen ha scoperto la relazione clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi” – si leggeva. Il ballerino e la conduttrice si fecero una grossa risata e bollarono la notizia coma la classica fake news.

“Essendo un personaggio pubblico accetto le fake news, le critiche, tutto quello che succede. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Quando si toccano delle famiglie con dei bambini, vi prego, evitiamo davvero” – scrisse De Martino sui social.

A quanto pare però tra di loro c’è comunque un’amicizia che tuttora prosegue. I due sono stati beccati infatti nei giorni scorsi a Capri dai fotografi di Chi.

“Lo scorso venerdì sera Alessia Marcuzzi è arrivata a Capri con il marito Paolo Calabresi Marconi. Il giorno successivo, quando la coppia è arrivata con lo yacht di fronte al molo del ristorante Lo scoglio da Tommaso, è comparso pure Stefano De Martino. E così, a un anno di distanza, i protagonisti assoluti del gossip dell’estate 2020 si ritrovano insieme. Uno scherzo del destino, o forse no” – si legge.

La Marcuzzi insieme al compagno erano al ristorante insieme ad un folto numero di amici per festeggiare il compleanno di Paolo. Ad un certo punto nello stesso locale è comparso anche Stefano Di Martino che si è avvicinato al tavolo, ha salutato Paolo e poi la Marcuzzi con un bacio sulla guancia. I fotografi hanno notato ancora qualche imbarazzo tra la conduttrice e il bel ballerino.

Stefano De Martino sta vivendo la sua estate da single sul suo yacht in compagnia di amici ed amiche. Per il momento tiene a distanza qualsiasi voce di flirt. La scorsa settimana sulla sua barca è comparsa anche Paola Di Benedetto che si è appena lasciata con Federico Rossi, questa volta pare in modo definitivo.