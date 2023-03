Alessia Marcuzzi allarma i fan: “Ho le orecchie fucsia, non sto molto bene”

È bastata una storia su Instagram per far preoccupare i fan. Ecco cosa è successo.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano. Anche sui social è molto attiva e seguita da oltre 5,5 milioni di followers. Alessia pubblica quotidianamente post inerenti la sua vita quotidiana tra lavoro e tempo libero. Proprio la sua sincerità, il suo mostrarsi sempre senza filtri ai fan la rendono molto apprezzata.

Fonte: web

Alessia dopo una lunga carriera in Mediaset dove ha condotto vari programmi come ad esempio il Grande Fratello e Le Iene ha deciso a giugno 2021 di abbandonare l’azienda del biscione. Una scelta che suscitò un grande clamore mediatico ma Alessia ammise di volersi prendere un periodo di riflessione dal lavoro.

Così dopo 25 anni dall’ultima volta, la conduttrice è tornata in Rai con un programma inedito dal titolo Boomerissima. Trasmissione che contrappone due generazioni differenti, quella dei cosiddetti boomer, gli adulti, e quelli dei giovani chiamati Millennial. Una contrapposizione inedita in televisione che ha suscitato grande successo facendo il boom di ascolti.

Inoltre Alessia oltre alla carriera televisiva ha continuato ad impegnarsi anche come imprenditrice fondando prima la sua linea di borse Marks and Angels e poi di recente ha creato anche un brand di cosmetici chiamandolo Luce.

Come detto Alessia è sempre molto sincera e schietta sui social e nelle ultime ore ha pubblicato una Instagram Story che ha fatto preoccupare i fan. La conduttrice era in compagnia del barboncino toy, Brownie. In un primo momento riferendosi al suo amico a quattro zampe dice: “andiamo a fare la pappa? Prima, però, mi fai due coccoline perché la mamma non sta molto bene”.

Poi però accorgendosi di avere delle orecchie molto rosse ha scritto: “Ma le mie orecchie fucsia?”. Non è chiaro cosa avesse Alessia ma è probabile sia rimasta vittima di qualche malanno di stagione.