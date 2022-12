Alessia Marcuzzi pronta per Boomerissima: ecco chi sono i due opinionisti

Alessia Marcuzzi sarà la nuova conduttrice di Boomerissima, il suo nuovo show in onda a partire da martedì 10 gennaio su Rai 1. Il prossimo mese, la nota showgirl tornerà a far compagni a tutti i suoi telespettatori e accanto a lei ci saranno due personaggi molto famosi nel mondo dello spettacolo. Questi ultimi parteciperanno al nuovo programma Rai in qualità di opinionisti. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate e popolari nel mondo della televisione italiana. Nel corso dell’ultimo periodo, la nota showgirl è impegnata con i preparativi del suo nuovo show Boomerissima il quale andrà in onda il prossimo mese sulle reti Rai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Per quanto riguarda il cast del nuovo programma sta incominciando a delinearsi. A fare emergere ulteriori dettagli in merito alla questione è stata la pagine Instagram The Pipol_tv la quale ha svelato chi saranno i due opinionisti. Si tratta di Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini i quali hanno già partecipato a L’Isola Dei Famosi. Queste sono state le parole riportate dal giornale:

Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini, li abbiamo già visti interagire insieme (male) all’Isola dei Famosi nel ruolo di opinionisti.

Non è tutto. In rete sono spuntati anche i nomi di alcuni ospiti già confermati. Questi ultimi sono Luciana Littizzetto, Claudia Gerini, Max Giusti, Valentina Romani, Sabrina Salerno, Gianmarco Tamberi e Max Pezzali.

Boomerissima: il nuovo show di Alessia Marcuzzi

Boomerissima debutterà su Rai 1 il giorno martedì’ 10 gennaio 2023. Lo show metterà a confronto epoche e generazioni diverse per capire quale sia la migliore. Il programma sarà diviso in tre parti: la prima si svolgerà allo studio, la seconda vedrà protagoniste persone comuni prese per strada e la terza sarà ambientata nella casa della Marcuzzi.