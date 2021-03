Alessia Marcuzzi aspramente criticata per aver sostenuto Zorzi. La conduttrice risponde a tono

Alessia Marcuzzi è sempre stata una fan del GF Vip. La showgirl ha sempre seguito con attenzione tutte le stagioni e in questa edizione, ha subito manifestato le sue preferenze. La Marcuzzi, infatti, non ha mai fatto mistero di avere un debole Golden trio. È stata la stessa presentatrice a rivelarlo, nel corso di ina puntata de Le Iene.

Queste le parole di Alessia: “Non mi perdo mezza puntata del Grande Fratello Vip. Sono pazza di quel reality. Adoro soprattutto Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Voi siete pallosi che parlate solo di alta cultura e di cose da radical chic. Guardate che al GF Vip succede di tutto, è bello quest’anno“. Insomma, la conduttrice non si è lasciata sfuggire nessuno dei momenti salienti di questa edizione e a quanto pare, quello che ha visto le è piaciuto. La presentatrice ha seguito tutti gli amori che si sono susseguiti nella casa di Cinecittà, arrivando addirittura a commentare il momento del bacio tra Tommaso e Andrea Zenga.

Come è ovvio, la Marcuzzi non si è assolutamente persa la finale di lunedì sera e, ancor più ovvio, non ha potuto che tifare per il suo beniamino: Tommaso Zorzi. Lo dimostra la foto che Alessia ha pubblicato sui social, in cui sono ritratti il finalista insieme a Francesco Oppini. A quanto pare però, questa condivisione non è piaciuta ai followers della presentatrice Mediaset.

Molti hanno criticato quello scatto ma la conduttrice, senza troppi giri di parole (e a pieno titolo aggiungerei) ha risposto per le rime a chi la attaccava. “Faccio quello che ca**o mi pare” scrive giustamente Alessia Marcuzzi, per poi aggiungere: “Poi cosa c’è di male in questa foto che ho messo?”. Insomma, questo GF Vip ha sollevato polemiche, creato e distrutto relazioni e amicizie ma, soprattutto, ci ha regalato moltissimi colpi di scena e momenti divertenti.

Dopo 5 mesi, il reality è giunto alla conclusione. Questa edizione è stata forse la più seguita e riuscita del reality, ma prima o poi tutte le cose belle finiscono. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà il prossimo anno. Nel frattempo Tommaso Zorzi si gode la sua vittoria e la visibilità appena guadagnata. Ora vedremo cosa ci proporrà il festival di Sanremo.