GF Vip, la prima storia di Tommaso Zorzi dopo la vittoria: cosa ha postato il gieffino

Lunedì 1 marzo è andata in onda la finalissima del GF Vip. Dopo 170 giorni all’interno della casa più spiata d’Italia, l’edizione del reality più lunga della storia ha visto la sua fine. Come molti hanno previsto, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stato Tommaso Zorzi il quale ha voluto ringraziare tutti i suoi fan con la prima storia su Instagram dopo la vittoria.

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo 170 giorni all’interno della casa più spiata d’Italia i finalisti hanno terminato la loro avventura e sono tornati alla loro vita quotidiana. Tommaso Zorzi è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del GF Vip tanto che già da tempo è stato acclamato vincitore dai fan più fedeli del programma.

Le prime parole di Tommaso Zorzi dopo la vittoria del GF Vip

Dopo l’acclamata vittoria e i festeggiamenti, il vincitore del GF Vip appare su Instagram con una storia per ringraziare i suoi moltissimi fan. Queste sono state le parole di Tommaso Zorzi:

Ragazzi questa è la mia prima storia di uscita dal Grande Fratello.

Il tutto, ovviamente, accompagnato da urla e adrenalina. Con lui, a contribuire ai festeggiamenti nel video, c’erano Cecilia Capriotti, Giacomo Urtis, l’amico di sempre Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta. Dopo l’euforia, il video si conclude con i ringraziamenti di Tommaso:

Grazie, davvero, che emozione.

Con la vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha conquistato un montepremi di 100 mila euro, metà del quale verrà devoluto in beneficienza. Il vincitore, ovviamente, ha dedicato la vittoria alla sua famiglia. In particolar modo alla sorella Gaia e a sua mamma che erano presenti in studio per sostenerlo.

La vittoria di Tommaso Zorzi era stata prevista da molti. L’influencer, dunque, si aggiudica la finalissima battendosi con l’ex velino Pierpaolo Petrelli. Scontro, in verità, inaspettato, dal momento che molti credevano che la sfida finale ci sarebbe stata tra Zorzi e Dayane Mello, arrivata quarta classificata.