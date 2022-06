Alessia Marcuzzi cambia look: la conduttrice diventa castana

Senza ombra di dubbio Alessia Marcuzzi è uno dei personaggi più amati nel mondo dello spettacolo. In questi ultimi giorni la conduttrice sta facendo molto parlare di sé per un cambio look che ha conquistato l’intero popolo del web. Alessia Marcuzzi ha scelto di dire addio al biondo dei suoi capelli e di diventare castana.

Nuovo look per Alessia Marcuzzi. Sui social, dove è seguitissima, la showgirl ha condiviso alcuni scatti che non sono passati di certo inosservati ai suoi moltissimi followers. Tutti, dunque, non hanno potuto fare a meno di notare che la conduttrice ha optato per un drastico cambio look.

Alessia Marcuzzi: addio al biondo, la conduttrice diventa castana

Come moltissimi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, anche Alessia Marcuzzi ha deciso di accogliere quest’estate con un nuovo colore di capelli. Per la prima volta la conduttrice ha detto addio al colore biondo che per anni l’ha accompagnata per dare il benvenuto ad un castano.

Sui social gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare questo dettaglio e, stando alle loro parole, pare che il popolo della rete abbia apprezzato moltissimo il cambio look della conduttrice. Tra le tante parole rivolte ad Alessia possiamo leggere:

Bellissima Alessia.

Oppure:

Questo nuovo look dei capelli ti dona moltissimo.

E ancora:

Ciao Alessia sei spettacolare.

Dopo anni trascorsi con il suo colore di capelli biondo naturale, la conduttrice ha optato di cambiare e di sfoggiare un nuovo colore che è stato molto apprezzato dai suoi followers. Nonostante il colore di capelli sia cambiato, il taglio è rimasto identico.

La conduttrice, dunque, ha scelto di rivoluzionare soltanto il colore di capelli mantenendo il taglio di sempre. Che Alessia sia una fonte di ispirazione anche per altre persone? Probabilmente molte si convinceranno e decideranno anche loro di rivoluzionare la loro estate con un cambio look proprio come la conduttrice.