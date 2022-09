Alessia Marcuzzi, la figlia Mia al primo giorno di scuola: che somiglianza con la mamma

Alessia Marcuzzi si sta preparando a tornare in televisione. Questa volta però non lo farà a Mediaset dove ha lavorato per 25 anni ma in Rai. È stata affidata a lei infatti la conduzione di un nuovo programma titolato Boomerissima.

Si tratta di uno show che debutterà in prima serata su Rai due dal 22 novembre. Un grande gioco che metterà a confronto due generazioni diverse: quella degli anni 70 con quella degli anni 2000 analizzando costumi, mode, tendenze diverse.

L’idea è quella di creare un ponte di connessione tra la generazione di genitori con quella dei figli. E anche Alessia Marcuzzi conosce benissimo le differenze avendo un figlio Tommaso di 21 anni figlio di Filippo Inzaghi e Mia di 10 avuta da Francesco Facchinetti.

Proprio la figlia Mia viene mostrata spesso nelle storie Instagram di Alessia ed è impossibile non notare l’estrema somiglianza tra le due. Il papà Facchinetti infatti la chiama “BabyAle” proprio per la sua somiglianza incredibile con la mamma.

Alessia e Francesco sono stati insieme per un po’ di tempo. Dalla loro relazione è nata Mia. Oggi entrambi sono sposati ma la cosa bella è che sono rimasti in ottimi rapporti. Insieme non solo si occupano di gestire e crescere la piccola Mia ma con le rispettive nuove famiglie organizzano anche cene, vacanze insieme.

Come questa estate quando Alessia ha rischiato molto a causa di un pezzo di polpo rimastogli in gola. Tutto è successo in un ristorante di Londra dove si trovava a cena con la sua famiglia e quella di Francesco. “Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto” – ha raccontato.

Solo la prontezza dei riflessi di Wilma, la moglie di Francesco, ha risolto il problema. La donna ha praticato la manovra di Heimlich che ha liberato le vie respiratorie di Alessia. “Mi sono girata, l’ho abbracciata fortissimo e le ho detto commossa ‘Mi hai salvato la vita. Non lo dimenticherò mai’.” – ha raccontato.

La famiglia cerca quindi di trascorrere tantissimo tempo insieme e quando non può Alessia tiene aggiornato papà Francesco con i social. Come alcuni giorni fa quando la piccola Mia si è preparata per il suo primo giorno di scuola. Alessia ha postato una foto mostrando la piccola sorridente pronta per il debutto. Impossibile non notare la sua chioma bionda che ricorda molto quella della mamma.