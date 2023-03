Alessia Marcuzzi ha un nuovo amore? Ecco si chi si tratta

Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Alessia Marcuzzi avrebbe di nuovo ritrovato l’amore. Dopo un lungo periodo da single, la celebre conduttrice di Booomerissima si starebbe frequentando con un noto ballerino. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio Alessia Marcuzzi è uno dei volti più amati e chiacchierati nel mondo dello spettacolo. Mentre attualmente è al timone della conduzione del suo format Boomerissima in onda sulle reti Rai, sul web emergono alcuni rumors in merito alla sua vita privata e sentimentale.

Nel dettaglio, si vocifera che la conduttrice sia attualmente in un flirt con un ragazzo di 32 anni il quale esercita la professione di ballerino. Stiamo parlando di Jody Proietti. A divulgare la notizia nelle ore scorse ci ha pensato la rivista “Chi”, diretta da Alfonso Signorini. Per il momento non abbiamo a disposizione molte informazioni in merito al presunto fidanzato della Marcuzzi. Tuttavia, sbirciando il suo profilo Instagram possiamo notare che vanta di 2.5000 follower e. da buon artista, condivide scatti in bianco e nero coinvolgendo i suoi follower nella sua vita professionale.

Jody Proietti: la carriere del presunto fidanzato di Alessia Marcuzzi

Jody Proietti avrebbe esordito in televisione nel 2009 in Italian Academy. Dall’esperienza nella trasmissione di Rai 2 è iniziata la scalata verso il successo. Infatti, nel corso degli anni successivi il ballerino avrebbe avuto l’onore di lavorare con alcuni professionisti importanti come per esempio Luca Tomassini Andrew Kasten, Bill Goodson e altri.

Su rai 1, il ragazzo ha preso parte a molte esperienze ma è stato visto anche nel cast del concerto “Il Canto Della Terra” di Andrea Bocelli, del Festival Di Sanremo, de L’anno Che Verrà e di Tale e Quale Show. Inoltre, ha rappresentato anche un modello di TIM per la propria campagna pubblicitaria. Stando a queste informazioni, potremmo pensare che, se le indiscrezioni dovessero essere confermate, Alessia Marcuzzi avrebbe conosciuto il ragazzo su qualche palco delle reti Rai.