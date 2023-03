Alfonso Signorini va su tutte le furie al GF Vip: “Scatterà l’espulsione”

Alfonso Signorini è un fiume in piena al GFVip, ecco quali saranno i drastici provvedimenti per i concorrenti

Ieri sera lunedì 6 marzo 2023, è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio a quanto avvenuto dopo la puntata del 2 marzo. Alla luce di questo ha dichiarato che per i vipponi che assumeranno di nuovo atteggiamenti violenti ci saranno seri provvedimenti.

Alfonso Signorini è un fiume in piena al Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi, Piersilvio Berlusconi era stato costretto ad interrompere la replica del reality show sul canale la5 per via dei comportamenti aggressivi e di un linguaggio eccessivamente volgare da parte dei gieffini.

Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini non le ha mandate a dire agli inquilini della casa più spiata d’Italia. Infatti, ha dichiarato che, nel caso in cui i concorrenti dovessero superare di nuovo il limite, la produzione non ci penserà due volte a prendere seri provvedimenti.

Il direttore di “Chi Magazine” ha spiegato che a prendere drastiche decisioni è stato Piersilvio Berlusconi in prima persona:

L’editore è intervenuto direttamente manifestando il suo disappunto in modo molto forte riguardo al mancato rispetto di questi limiti, per le parolacce – quante volte l’ho detto e non mi avete ascoltato – nell’atteggiamento troppo aggressivo nel relazionarvi con gli altri, un atteggiamento che non può più essere accettato, avete superato il limite nel modo di vestirvi, indecoroso per una prima serata di Canale5.

Successivamente, ha dichiarato che il concorrente che pronuncerà parolacce o assumerà un atteggiamento violento rischierà l’esplulsione: