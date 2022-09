La giunonica e simpatica conduttrice Alessia Marcuzzi è solita mostrare sui social i festeggiamenti in onore della sua Mia, la figlia avuta dall’ex Francesco Facchinetti. E dopo il pigiama party per i suoi 7 anni ecco con un balzo arrivare gli 11, e quale occasione migliore di un compleanno per dire ad un figlio quanto lo si ama?

Il 4 settembre è un giorno speciale, Mia appare sempre più simile alla mamma, biondissima come lei, e come lei simpatica. Capita di sovente infatti vederle esibirsi assieme in sketch e balletti sui social. Ma questa volta Alessia ha voluto essere seria e dedicare all’amata figlia delle bellissime parole.

Sul suo profilo Instagram le due appaiono intente in una serie di balletti e coreografie, e a corredo del video una dedica della mamma per la piccola Mia, che ormai diventa grande: “Auguri amore mio. Quanto mi fai divertire, sei il sole della mia vita”.

E le due in effetti si divertono a ballare, cantare, ridere e scherzare assieme come due grandi amiche. Proprio per questo motivo, la figlia Mia ha deciso di dedicare alcune righe di affetto nei confronti della mamma e del loro legale che le unisce giorno dopo giorno.

Alessia Marcuzzi, la dedica della figlia Mia

L’adolescente di recente ha voluto condividere alcune parole d’amore nei confronti della conduttrice spiazzando tutti i suoi fan. A seguire appare l’immagine di un biglietto scritto a mano da Mia per ringraziare l’adorata mamma, che lo ha trovato, sorpresa, sul tavolo e ha voluto condividerlo con i suoi follower.

Parole commoventi che hanno toccato il cuore della Marcuzzi: “Cara mami, oggi è il mio compleanno ma a renderlo speciale sei tu che mi hai sempre aiutato! Qualunque regalo tu mi abbia fatto, sei tu il mio regalo più grande”.

Ma in questo giorno speciale potevano mancare gli auguri del papà? Certo che no, così anche Francesco Facchinetti ha voluto fare una dedica alla sua piccola donna, e a corredo di una foto postata sul suo profilo che li ritrae assieme ha scritto: “Auguri amore della Mia vita! Grazie per avermi insegnato a diventare padre” scherzando sul nome.