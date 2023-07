Alessia Marcuzzi, incidente in vacanza, brutta caduta dagli scogli: come sta

Per fortuna solo un grande spavento ma nulla di grave per la conduttrice.

Alessia Marcuzzi si sta godendo un periodo di vacanza a Formentera insieme al suo ex marito Paolo Calabresi Marconi. Per la conduttrice purtroppo c’è stato un piccolo incidente, per fortuna senza conseguenze gravi.

Come scritto anche da lei sui social, Alessia è caduta su delle rocce riportando dei traumi alla gambe e al volto.

Gli è stata scattata una foto poco dopo la caduta in cui si vede Alessia seduta su un lettino da mare con del ghiaccio su gamba e volto.

“Non cambio mai. Faccio sempre le strade più difficili.Cascata sulle rocce come una polla” – ha scritto a corredo della foto.

Per fortuna però nessuna conseguenza ma solo una brutta botta dovuta all’urto con le rocce e dovuti lividi che andranno via in pochi giorni.

Ritorno di fiamma con l’ex marito?

Il gossip intanto infiamma visto che Alessia è in vacanza con l’ex marito. Sono in molti a pensare ad un possibile ritorno di fiamma tra i due. Dalle foto pubblicate dal settimanale Gente si vedono Alessia e Paolo in acqua tra battute e risate. Nessun cenno di affetto o bacio, questo va chiarito.

Potrebbe tranquillamente trattarsi di una vacanza in amicizia visto comunque che Alessia è rimasta in buoni rapporti con tutte le persone che sono entrate a far parte della sua vita da un punto di vista sentimentale.

Ma il gossip si è alimentato anche con Stefano De Martino. È bastato che i due si sedessero uno accanto all’altro alla presentazione dei palinsesti Rai con l’aggiunta delle voci di una nuova crisi tra il De Martino e Belen, ed ecco che sono spuntate le voci di un possibile flirt tra i due.

Gossip sempre smentito dai diretti interessati ed infatti Alessia rispose a dei fan dicendo che i posti erano stati assegnati automaticamente prima dell’evento.