Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati? L’indiscrezione: “Presto uscirà tutto”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. Il motivo? I rumors riguardo la presunta crisi che i due starebbero vivendo stanno diventando sempre più insistenti e nel corso delle ultime ore è emersa l’indiscrezione secondo cui la showgirl argentina e il conduttore sarebbero molto vicini all’addio.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono più una coppia? Sono molti gli indizi che in questi giorni stanno alimentando i rumors emersi sulla coppia. Nonostante non sia arrivata alcuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati, c’è chi è pronto a giurare che presto la verità verrà a galla.

L’indiscrezione sulla presunta separazione tra la showgirl argentina e il conduttore è emersa sulla pagina Instagram di Deianira Marzano. Nel dettaglio, l’esperta di gossip ha rivelato che presto tutta la verità sulla coppia verrà fuori. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Una cosa è certa, prossimamente uscirà tutto sui giornali in merito a Belen e Stefano. E resterete sbalorditi.

Belen Rodriguez ha un nuovo amore dopo Stefano De Martino?

Secondo alcuni rumors, la showgirl argentina avrebbe un nuovo amore. Si tratta di un imprenditore bergamasco, di nome Elio, con cui la showgirl sarebbe stata pizzicata mano nella mano. La segnalazione choc è partita da un utente sulla pagina Instagram di Deianira Marzano.

Questa è la segnalazione ricevuta dall’esperta di gossip sulla sua pagina social: