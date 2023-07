Alessia Marcuzzi, la conduttrice fa una rivelazione su Stefano De Martino: le sue parole

In questi giorni Alessia Marcuzzi ha rilasciato un’intervista a ‘La Repubblica’. Qui la conduttrice ha parlato non solo del suo ritorno in tv con la seconda edizione di Boomerissima, ma anche del gossip che la vede coinvolta insieme a Stefano De Martino. Scopriamo quali sono state le sue parole.

Da tempo si vocifera di un presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. In occasione di un’intervista rilasciata a ‘La Repubblica’, la conduttrice ha smentito tutti rumors che la vedono protagonista di un flirt con l’ex di Belen Rodriguez. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi.

E, proseguendo con il suo discorso, Alessia Marcuzzi ha poi aggiunto:

A noi donne viene sempre chiesto qualcosa in più e siamo giudicate: sulla bellezza, su tutto. Se un uomo fa due figli con donne diverse, va bene. Se una donna, come me, ha due figli con uomini diversi insomma. Non devo rispondere sulle mie scelte personali. Alle critiche televisive, alle scelte sul lavoro, ci sta. Ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto.

Alessia Marcuzzi e l’addio a Mediaset: le sue parole

L’intervista che Alessia Marcuzzi ha rilasciato al giornale ‘La Repubblica’ è poi proseguita con alcune rivelazioni che la conduttrice ha fatto riguardo la scelta di lasciare Mediaset. Queste sono state le sue parole a riguardo: