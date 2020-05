Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi dopo sei anni di matrimonio: in queste ore l'indiscrezione è rimbalzata in tutti i giornali di gossip

Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi, questa indiscrezione circola da qualche ora sui settimanali di gossip e sembrerebbe che il motivo sarebbe stata proprio la convivenza forzata durante il lockdown.

La conduttrice di Mediaset per ora non ha né confermato né smentito la notizia, quel che sappiamo è che ha smesso di pubblicare foto con il marito (o forse ex) già da qualche tempo. L’ultimo post insieme su Instagram risale al 20 Aprile, più di un mese fa.

“Ma come funziona sta storia che noi umani invecchiamo e tu ringiovanisci??? Auguri amore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene”. Il post era dedicato al marito per il giorno del suo compleanno poi il silenzio. Non sembrava tra i due ci fosse aria di crisi, ma il periodo di emergenza ha fatto allontanare molte coppie, non sempre la convivenza aiuta i rapporti.

Gli amori di Alessia Marcuzzi

Per Alessia Marcuzzi non sarebbe il primo amore fallito: la conduttrice del Grande Fratello ha alle spalle una separazione con l’ex calciatore Simone Inzaghi (ora allenatore della Lazio) con il quale ha avuto Tommaso nel 2011.

Poco dopo la donna cercò l’amore con il figlio d’arte Francesco Facchinetti, dalla loro storia nel 2011 è nata Mia, ma anche questa volta la storia non è andata come sperava. Tra i due il rapporto è ancora ottimo, spesso fanno le vacanze insieme anche per il bene della piccola.

In ultimo Alessia Marcuzzi si è sposata con Paolo Calabresi nel 2014, i due erano fidanzati da poco e il matrimonio arriva a sorpresa. Venne annunciato con una breve frase: “Just Married!”. È davvero finita dopo 6 anni? Attendiamo un riscontro della conduttrice.