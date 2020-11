Alessia Marcuzzi è la mattatrice de Le Iene Show, il programma di inchieste ideato da Davide Parenti, dove la bella romana tira le redini insieme all’amico e collega Nicola Savino. La nuova edizione è partita per lei sotto cattive avvisaglie, rimanendosene a casa per diverse settimane perché ai test rapidi risultava leggermente positiva al Coronavirus.

Alessia Marcuzzi bomba sexy

Poi, fortunatamente, il momento di impasse iniziale è stato superato, e anche in maniera brillante. Difatti, i veri e propri tamponi hanno sempre dato esito negativo. Martedì sera, il 24 novembre, Alessia Marcuzzi è tornata per la sesta volta in onda e con la sua spiccata sensualità ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Fattore originalità

Consapevole delle sue forme, la Marcuzzi ha osato con un look animalier in nero e rosso, esibendo le gambe ed esaltando la pazzesca silhouette. Non c’è che dire: la carta d’identità dirà pure che ha 48 anni, ma le forme sono quelle dei giorni migliori!

Alessia Marcuzzi è uno dei volti più riconosciuti e riconoscibili dai telespettatori. Ad ogni apparizione sul palco dimostra di essere pure icona di stile. Dopo i completi con maglione over e leggings e la jumpsuit sexy con gli shorts in total black, per la sua sesta apparizione sul palco de Le Iene 2020/2021 ha puntato sul fattore originalità.

Minidress “muccato”

Ne era richiesto di coraggio per infillarsi un minidress nero e rosso “muccato” in jersey stretch, un modello accollato, aderente e con la gonna a portafoglio made by Alexandre Vauthier. Quanto vale? Sul web il prezzo è di 1.323 euro.

Alessia Marcuzzi: impronta inconfondibile

Per completare l’outfit Alessia Marcuzzi ha adottato un paio di collant neri velati e dei décolleté di bordeaux vernice con il tacco a spillo di Casadei (una simile variante è venduta a 575 euro). Dunque, ancora una volta la Marcuzzi ha lasciato la sua personale impronta. Del resto, un’icona di stile non smette mai di esserlo!