I VIP non sempre conducono una vita rose e fiori. Essere esposti ai riflettori può portare cose belle, ma anche molti rischi. Lo sa bene Alessia Marcuzzi che recentemente si è trovata in una situazione spiacevole, si tratta di un vero episodio di furto di identità digitale.

La conduttrice ha spiegato che recentemente ha ricevuto diverse minacce di morte. Andando a fondo alla vicenda ha scoperto che qualcuno ha creato un profilo Twitter uguale al suo e spacciandosi per lei truffava i fan.

Alessia Marcuzzi, accortasi della situazione, ha subito messo in allerta i follower e denunciato alla polizia postale, ma è molto preoccupata per quello che potrebbe essere accaduto:

Ma pensa se questo personaggio avesse anche dato pericolosi consigli a mio nome a qualche fan oppure se avesse dato appuntamento a qualcuno da qualche parte con intenzioni moleste? Mi vengono in mente mille pensieri e sono soltanto brutti.

Alessia Marcuzzi, che si sta preparando anche alla conduzione di programmi estivi (forse di nuovo Temptation Island?), ha spigato che da anni ormai è letteralmente perseguitata da un profilo fake:

Da anni sono vittima anche di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace. Poi su Instagram, dove ho un sacco di follower, c’è un incubo fisso: un account partito come Macelleria vegana (poi didattica) e centinaia di varianti con Macelleria, che ogni giorno mi riserva di tutto. Sono costantemente a far denunce alla Polizia Postale.

Vicende di questo tipo mettono in allerta chiunque, Alessia Marcuzzi è preoccupata ovviamente anche per i suoi familiari. Purtroppo, nonostante le denunce, non è mai emersa l’identità del suo hater.