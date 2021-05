Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte di Alessia Marcuzzi che ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta. La celebre conduttrice è uscita fuori dalla sua casa indossando un accappatoio ed un turbante ed ha fatto una rivelazione shock. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Alessia Marcuzzi è sempre attiva sui social tramite cui piace condividere insieme a tutti i suoi fan momenti della sua quotidianità e del proprio lavoro. Di recente la nota showgirl ha stupito tutti pubblicando delle foto sul suo profilo Instagram le quali la ritraggono in accappatoio mentre fa una passeggiata in strada.

Di recente Alessia Marcuzzi ha deciso di festeggiare il suo primo anno di attività da imprenditrice. Infatti, da un anno a questa parte, la celebre conduttrice pubblicizza i prodotti per la cura quotidiana di viso e corpo. Alla luce di questo, lei stessa ha deciso di rendere noto l’evento scendendo in strada in accappatoio, con una fascia di spugna in testa, delle decolleté gialle e una maschera per il viso.

Mentre la Marcuzzi passeggiava in strada portava con sé anche il suo cagnolino Brownie. Queste sono le parole che si leggono nella didascalia sotto al post:

Nell’ultima foto anche Brownie rimane perplesso… e non è l’unico!

Non è tutto. Dopo aver pubblicato le foto particolari che la vedono in accappatoio, la conduttrice de Le Iene ha annunciato di essere diventata nonna. La rivelazione è stata fatta tramite le sue Instagram Stories in cui si vede appunto Brownie il quale è diventato papà di Kate.

La linea “Luce Beauty” by Alessia Marcuzzi

Proprio un anno fa Alessia Marcuzzi, attraverso un video su Instagram, presentava i quattro prodotti della sua linea di skincare naturale. Si tratta di Luce Beauty, una linea che abbraccia la Clean Beauty e che è amatissima da numerose celebrità. L’idea della showgirl è partita da un forte amore per la pelle e una dichiarazione molto importante:

Non ho più bisogno di mettere il fondotinta.