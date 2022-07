Alessia Marcuzzi torna in tv con la Rai: ecco cosa condurrà

Senza alcuna ombra di dubbio Alessia Marcuzzi è uno dei personaggi più amati e stimati all’interno del mondo della televisione italiana. A distanza di un anno dall’addio a Mediaset, la showgirl torna sul piccolo schermo insieme alla Rai. Scopriamo insieme in quale programma sarà al timone della conduzione.

Il giorno 30 giugno 2021, Alessia Marcuzzi aveva abbandonato definitivamente le reti Mediaset dopo ben 25 anni. Era stata lei stessa a darne l’annuncio attraverso il suo profilo Instagram. Queste erano state le sue parole:

Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti.

A distanza di un anno in cui aveva deciso di prendere un periodo di pausa, la modella torna in tv a far compagnia a tutti i suoi telespettatori. Questa volta la conduttrice riparte dalla Rai e condurrà un programma tutto nuovo.

Già nei giorni precedenti circolavano indiscrezioni che si facevano sempre più insistenti. Adesso a confermare i numerosi rumors sono stati i nuovi palinsesti dell’azienda di Viale Mazzini. La modella farà il suo ingresso alla Rai in autunno e sarà al timone della conduzione del programma Boomerissima il quale andrà in onda il martedì sera.

Alessia Marcuzzi condurrà Boomerissima: quali sono i dettagli del programma

In questo nuovo format, Alessia Marcuzzi guiderà tutti i telespettatori in un tuffo del passato. Infatti, il programma vedrà come protagonisti i racconti dei personaggi, la musica, i film, gli spot, i programmi tv, le mode e i fatti di cronaca risalenti agli anni che vanno dal 1970 al 2000. Il tutto verrà posto in confronto con tutto ciò che è attuale per capire se fosse meglio il passato o il presente.