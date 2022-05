Mara Venier, alcuni vertici Rai sono furiosi con lei. Perché?

La padrona di casa di Domenica In è finita nella bufera per la sua decisione di non ospitare Manuel Bortuzzo.

Sta facendo molto discutere la decisione di Mara Venier di tagliare all’ultimo momento l’ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In. Il nuotatore doveva presenziare nel programma per presentare il film “Rinascere” trasmesso la sera stessa su Rai 1, ma così non è stato.

Decisione a quanto pare presa da Mara Venier a causa della presenza di Manuel il giorno prima a Verissimo, dalla concorrenza. La presenza di Bortuzzo nella trasmissione di Silvia Toffanin non è piaciuta alla Venier che così ha deciso di farlo fuori.

Anche se a dire il vero Manuel A Verissimo ha parlato più della sua vita privata e sentimentale che del film sulla sua storia. Ma Mara a quanto pare non ha voluto sentire ragione.

Mara Venier criticata da Riccardo Laganà

E la sua decisione ha trovato il disappunto anche dei vertici Rai. Soprattutto di Riccardo Laganà, membro del Consiglio di Amministrazione Rai che in un post sui social ha attaccato la decisione presa dalla Venier.

Fonte: Rai

Laganà ha prima definito Mara “l’eterna conduttrice della Domenica pomeriggio”, poi è stata accusata di aver deciso “in modo scomposto” di non ospitare Manuel in puntata.

Per Laganà la Rai ha perso una grande occasione per presentare un film andato poi in onda sulla rete ammiraglia e per parlare di un tema delicato come quello della disabilità.

“Si è perso l’occasione di parlare di disabilità e delle tecniche che consegnano nuove speranze a chi deve riprogrammare la propria vita dalla prospettiva della sedia a rotelle” – ha scritto Riccardo Laganà.

Quanto al motivo che avrebbe spinto Mara Venier ad annullare l’ospitata di Manuel Bortuzzo, il membro del Consiglio di Amministrazione Rai ha detto: “Si badi bene, è la stessa concorrenza che invece si celebra quando si tratta di elogiare noti personaggi e programmi Mediaset o produzioni degli Over The Top, magari proprio durante Domenica in”.